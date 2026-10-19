Жена Гордона честно призналась, как ладит с его четырьмя детьми от других женщин: "Так должно быть"

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro

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Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона — Олеся Бацман — высказалась о его детях от предыдущих браков и как с ними ладит.

Как известно, у Гордона есть четверо детей от трех предыдущих отношений и трое дочерей в нынешнем браке с журналисткой. По словам Олеси Бацман, они прекрасно ладят между собой, а дети постарше стали для нее близкими людьми. К тому же она подчеркнула, что ее никак не беспокоят предыдущие романы и браки звезды.

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«Если мужчина за 40 лет идет в серьезные отношения и до этого у него не было бы семьи или детей, то это должно волновать. Жизнь — длинная нива. В каждом периоде есть встречи. Есть жизнь и это нормально. Это так должно быть. Так человек устроен. Потому как меня может волновать, что сейчас у него есть прекрасные дети, которые для меня абсолютно родные и я для них родная», — поделилась журналистка на проекте «Очі в очі».

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Дмитрий Гордон с женой и детьми / © instagram.com/alesiabatsman

По словам Олеси, все их дети обожают друг друга и охотно делятся личным. Более того, иногда младшие рассказывают старшим то, чем не спешат делиться с мамой.

В то же время Бацман назвала троих дочерей «лучшими подарками», полученными от мужа. Однако Гордон, как призналась журналистка, хотел бы решиться на еще одного ребенка. Сама же Олеся пока не готова к такому шагу, ведь ее устраивает нынешний семейный ритм.

«Мне все нравится. Детьми нужно заниматься. А дети — это время, любовь и наша энергия. Нельзя просто родить детей, а они там как-нибудь будут… Детям нужно наше внимание. Их радостью и проблемами нужно жить», — объяснила Бацман.

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