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Жена Гордона элегантным красным платьем подчеркнула пышный бюст

Жена Гордона элегантным красным платьем подчеркнула пышный бюст

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Алеся похвасталась стройной фигурой.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман не перестает радовать своих фанатов новыми фотографиями.

В свои 37 лет у матери троих детей удивительно стройная фигура. Она не стесняется это демонстрировать в своем Instagram. Алеся показала новые фото, на которых позировала в элегантном красном обтягивающем платье. Наряд изрядно подчеркнул пышный бюст звезды.

Алеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

"Красный цвет подходит к лицу... Рифмовать умеете?", — поинтересовалась у фанатов журналистка.

Алеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman
Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Пользователи же в свою очередь начали демонстрировать Алесе свои поэтические умения:

  • Красный цвет идёт Вам очень, утром вечером и ночью!
  • Очень красивые у вас фотографии!
  • Девушка в красном — вы прекрасны.

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