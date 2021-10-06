Жена Гордона элегантным красным платьем подчеркнула пышный бюст

Алеся похвасталась стройной фигурой.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман не перестает радовать своих фанатов новыми фотографиями.

В свои 37 лет у матери троих детей удивительно стройная фигура. Она не стесняется это демонстрировать в своем Instagram. Алеся показала новые фото, на которых позировала в элегантном красном обтягивающем платье. Наряд изрядно подчеркнул пышный бюст звезды.

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

"Красный цвет подходит к лицу... Рифмовать умеете?", — поинтересовалась у фанатов журналистка.

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Пользователи же в свою очередь начали демонстрировать Алесе свои поэтические умения:

Красный цвет идёт Вам очень, утром вечером и ночью!

Очень красивые у вас фотографии!

Девушка в красном — вы прекрасны.

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