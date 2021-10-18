Жена Гордона оторвалась в караоке и заворожила своим пением

Звезда спела песню "Один раз в год".
Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман удивила своим нежным пением.
Звезда спела в караоке. Она исполнила песню Анны Герман — "Один раз в год". Соответствующее видео, которое сняла ее дочь Санта, звезда опубликовала в своем Instagram.
"Я и караоке. Если бы не палец, то Санта сняла бы идеально", — подписала ролик Алеся.
К слову, фанаты были удивлены, ведь они и не подозревали, что у журналистки такой нежный и удивительный голос. Они засыпали Алесю комплиментами:
- Анне Герман понравилось бы ваше исполнение!
- Столь нежный голос, можно простить то, что в начале песни вы не попали в ноты!
- Невероятно! Санта — молодец.
Читайте также: