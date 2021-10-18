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Жена Гордона оторвалась в караоке и заворожила своим пением

Жена Гордона оторвалась в караоке и заворожила своим пением

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Звезда спела песню "Один раз в год".

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман удивила своим нежным пением.

Звезда спела в караоке. Она исполнила песню Анны Герман — "Один раз в год". Соответствующее видео, которое сняла ее дочь Санта, звезда опубликовала в своем Instagram.

"Я и караоке. Если бы не палец, то Санта сняла бы идеально", — подписала ролик Алеся.

К слову, фанаты были удивлены, ведь они и не подозревали, что у журналистки такой нежный и удивительный голос. Они засыпали Алесю комплиментами:

  • Анне Герман понравилось бы ваше исполнение!
  • Столь нежный голос, можно простить то, что в начале песни вы не попали в ноты!
  • Невероятно! Санта — молодец.

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