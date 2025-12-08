Жена Гордона показала его 89-летнего отца и насмешила забавным случаем

Дмитрий Гордон и Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro

Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона впервые за долгое время показалась со свекром.

Так, Олеся Бацман рассказала об особом дне в семье. А именно 7 декабря отцу журналиста Илье Гордону исполнилось 89 лет. По этому случаю в фотоблоге она опубликовала счастливое фото с именинником, где они в нарядных образах предстают на фоне праздничной фотозоны.

В то же время Олеся рассказала о юморе свекра. Она намекнула, что Илья Яковлевич, как и его звездный сын, владеет этим жанром на отлично. В частности, вспомнила его диалог с товарищем в день рождения и насмешила юзеров.

Илья Гордон и Олеся Бацман

«Со свекром мне повезло. Хотя он говорит, что ему с невесткой тоже. Сегодня (7 декабря — прим. ред.) звонит ему товарищ, чтобы поздравить его с 89-летием и желает „до 120!“. Илья Яковлевич тут же его перебивает: „Нет! Надо желать до 119!“. Товарищ зависает и после паузы растерянно спрашивает: „Почему?“. „А чтобы потом говорили: неожиданно умер!“» — поделилась Бацман.

