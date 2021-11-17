Жена Гордона показала, как выглядела в 20 лет: "Не узнать"

Жена Гордона показала, как выглядела в 20 лет: "Не узнать"

Алеся Бацман поделилась архивными снимками со студенчества.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона – Алеся Бацман – показала, как выглядела 17 лет назад.

Так, журналистка решила вспомнить студенческие годы и разместила в Instagram фото, где появилась 20-летней. На кадрах знаменитость позировала, сидя за столом, в черной кофте и с распущенными волосами. Бацман томно смотрела в камеру.

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

В посте она поделилась, что к концу первого курса уже работала на трех работах. А фото сделаны в 2004 году в кабинете редакции газеты, где она была шеф-редактором.

"Студенческие годы для меня - это самое жадное время учебы, впитывания информации и приобретения новых навыков, а так как профессия журналиста прикладная, всему самому важному я училась, работая. С конца первого курса моего ХНУ Каразина пошла параллельно учебе на три работы: в газету "Время", в программу "Комендантский час", а потом стала шеф-редактором молодежной газеты "Зебра". Более того, продолжаю учиться до сих пор, каждый день и каждую минуту", — поделилась Олеся.

Олеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

В ответ подписчики написали в комментариях, что телеведущая очень красивая.

Какая красивая девушка

Ого! Вас не узнать

Теперь понятно, почему Гордон не смог пройти мимо! Красотка

Даже с 2004 года вы не изменились!

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