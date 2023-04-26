Жена Гордона показалась с тремя их дочерьми, похожими на папу, как две капли воды

Жена ведущего и журналиста Дмитрия Гордона, Алеся Бацман, в День дочери поделилась семейным контентом.

В своем Instagram возлюбленная шоумена опубликовала фото, на котором изображена с тремя их совместными детьми. Алеся сделала селфи с Сантой, Алисой и Лианой. Кстати, на фото Бацман впервые показала лицо самой младшей дочери.

"С днем дочери всех причастных!" – подписала фото Бацман.

Алеся Бацман с дочерьми / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Тем временем подписчики журналистки обратили внимание, что их дочери очень похожи на Гордона, а особенно старшая – Санта: "Все на Дмитрия похожи", "а подросли как", "замечательная семья, девочки на Дмитрия похожи".

Напомним, у Дмитрия Гордона семь детей. Троих дочерей шоумену родила вторая жена – Алеся Бацман. В 2012 году появилась на свет Санта, в 2016 – Алиса, а в 2019 – Лиана.

Семья Дмитрия Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Также от первого брака Гордон воспитывает четверых детей. Экс-жена Елена Сербина в 1992 году родила ведущему сына Ростислава, в 1995 – сына Дмитрия, в 1999 – дочь Елизавету, а в 2001 – сына Льва.

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