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- Гламур
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Жена Гордона с аккордеоном в руках показала, как заглушает мерзкий звук дронов в небе
Алеся Бацман показала, как отвлекается от постоянных воздушных тревог.
Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона — Алеся Бацман — показала, как с аккордеоном в руках заглушает звук вражеских дронов в небе.
В последнее время Киев постоянно подвергается обстрелам. Оккупанты ежедневно запускают по столице ракеты и дроны. Украинцам же приходится жить в условиях постоянных взрывов и обстрелов.
Алеся Бацман в своем Instagram показала, как отвлекается от ужасных реалий войны. Оказывается, избранница журналиста умеет играть на аккордеоне. Жена Дмитрия Гордона помнит ноты, а пальцы до сих пор не забыли, как работать с музыкальным инструментом. Как шутит Алеся Бацман, это помогло заглушить мерзкий звук дронов в небе.
«Оказывается, аккордеон в руках, еще немного помнящих ноты, прекрасно заглушает мерзкий звук вражеских дронов в небе», — делится избранница журналиста.
Отметим, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман с 2011 года состоят в браке. У супругов есть три общие дочери — Санта, Алиса и Лиана. Также у Дмитрия Гордона есть дети от предыдущих отношений. Недавно журналист рассекретил заработки взрослых сыновей и дочери и признался, помогает ли им финансово.