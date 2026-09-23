Жена Гордона с аккордеоном в руках показала, как заглушает мерзкий звук дронов в небе

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / © instagram.com/gordondmytro

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Жена украинского журналиста Дмитрия Гордона — Алеся Бацман — показала, как с аккордеоном в руках заглушает звук вражеских дронов в небе.

В последнее время Киев постоянно подвергается обстрелам. Оккупанты ежедневно запускают по столице ракеты и дроны. Украинцам же приходится жить в условиях постоянных взрывов и обстрелов.

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Алеся Бацман в своем Instagram показала, как отвлекается от ужасных реалий войны. Оказывается, избранница журналиста умеет играть на аккордеоне. Жена Дмитрия Гордона помнит ноты, а пальцы до сих пор не забыли, как работать с музыкальным инструментом. Как шутит Алеся Бацман, это помогло заглушить мерзкий звук дронов в небе.

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Олеся Бацман / © instagram.com/alesiabatsman

«Оказывается, аккордеон в руках, еще немного помнящих ноты, прекрасно заглушает мерзкий звук вражеских дронов в небе», — делится избранница журналиста.

Отметим, Дмитрий Гордон и Алеся Бацман с 2011 года состоят в браке. У супругов есть три общие дочери — Санта, Алиса и Лиана. Также у Дмитрия Гордона есть дети от предыдущих отношений. Недавно журналист рассекретил заработки взрослых сыновей и дочери и признался, помогает ли им финансово.

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