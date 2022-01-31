Жена Гордона в розовых лосинах ошеломила невероятной растяжкой

Олеся показала, как занимается спортом дома.

Украинскому ведущему и журналисту Дмитрию Гордону повезло с женой.

Кроме того, что Алеся Бацман – умная и мудрая женщина, она еще и талантлива. Как известно, недавно семья ведущих побывала на родине Алеси, в городе Харькове. Там Бацман посетила школу, где училась и под аккомпанемент учительницы, которая играла на баяне, спела и ошеломила мощным голосом.

На этот раз журналистка показала, как занимается дома спортом. В частности, Алеся делала растяжку. На странице в фотоблоге Бацман запостила фотографии, на которых изображена в черных футболке и шортах и розовых лосинах.

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

instagram.com/alesiabatsman

Знаменитость серьезно ошеломила фанов своей гибкостью: "это уровень", "браво Алеся, растяжка, что надо! В здоровом теле здоровый дух!", "Алеся, вы такая гибкая! Молодец!".

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