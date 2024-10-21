Жена Гордона восхитила их совместным романтическим фото и нежно поздравила мужа с 57-летием

Украинский журналист и интервьюер Дмитрий Гордон 21 октября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 57 лет.

Одной из первых Гордона с праздником поздравила его жена, журналистка Алеся Бацман. В Instagram она опубликовала их совместное романтическое фото. На снимке Дмитрий Гордон позировал в черном костюме и белой рубашке, тем временем Бацман выглядывала у него из-за спины в изысканном красном платье и в белых перчатках.

Журналистка отметила, что всегда чувствует себя за мужем как за каменной стеной. Тем временем Гордону она пообещала, что будет прикрывать его в тылу. Алеся Бацман поздравила возлюбленного с праздником.

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

"С днем рождения, Димочка! Я за тобой, как за каменной стеной. А со мной у тебя всегда прикрыты тылы. До 120 пусть так и будет!" – обратилась журналистка к Дмитрию Гордону.

Интервьюер уже отреагировал на поздравления от жены. Под постом Бацман журналист оставил лайк.

Напомним, недавно жена Дмитрия Гордона была именинницей. Журналист в день рождения Алеси Бацман показывал их романтическое фото и нежно поздравлял возлюбленную с 40-летием.

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