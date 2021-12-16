Жена Гордона впервые призналась, разбила ли его предыдущий брак

Олеся стала четвертой супругой журналиста.

Жена ведущего Дмитрия Гордона, журналистка Алеся Бацман рассказала об их отношениях.

В программе DOROTYE ведущая поделилась, действительно ли она стала причиной развода Дмитрия с предыдущей женой Еленой Сербиной.

"Конечно неправда. Потому что когда мы с Дмитрием начали встречаться, на тот момент и он, и я были абсолютно свободными людьми. Поэтому не он не разбивал у меня никаких отношений, ни я не разбивала у него никаких отношений", — сказала Алеся.

А по поводу слухов, появлявшихся в желтой прессе о том, что именно Бацман разрушила предыдущий брак Дмитрия, она ответила:

"Я не разбивала у него никаких отношений, потому, ну как вам сказать. Вот желтая пресса, она потому и желтая, что-то пишет, не проверяя ту информацию, которую она выдает. Основываясь на слухах или, наверное, на том, что кому-то хотелось бы желаемое выдать за действительное. Ну, это не меняет фактов", — отметила ведущая.

Дмитрий Гордон с женой / instagram.com/gordondmytro

Кроме того, Олеся рассказала, что у нее прекрасные отношения со всеми детьми Гордона от предыдущих браков. А старший сын Гордона Ростислав даже живет с ними и работает в их команде.

"Дети не просто вхожи, они с нами живут. Старшие дети это и мои дети тоже. Это одна семья. Дмитрий мне дал ощущение большой семьи, как в фильмах. Когда всей семьей ты собираешься на какие-нибудь праздники за огромным столом", — объяснила Алеся.

Дети Дмитрия Гордона / instagram.com/alesiabatsman

Бацман призналась, что они со старшими детьми хорошо дружат и участвуют в жизни друг друга, помогают решать проблемы. Более того, у Алеси даже хорошие отношения с предыдущими женами Гордона:

"Когда что-то нужно, конечно поддерживаем отношения. Когда все хорошо, когда у каждого есть полноценная жизнь, когда ты общаешься с людьми на основе взаимного уважения, когда нечего делить. Почему должны быть плохие отношения?" – отметила Бацман.

Олеся Бацман и Дмитрий Гордон с дочерьми / instagram.com/gordondmytro

Дмитрий Гордон и Алеся Бацман вместе уже 10 лет. Они воспитывают троих общих детей – дочери Санта (род. 2012), Алиса (род. 2016), Лиана (род. 2019). Также у Гордона двое детей от третьего брака с Еленой Сербиной, сын от вторых отношений с женщиной по имени Злата. От первого брака есть сын Ростислав.

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