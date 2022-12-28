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Жена Гордона восхитила фото с мужем и призналась, поставила ли дома новогоднюю елку

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1885
Время на прочтение
1 мин
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Жена Гордона восхитила фото с мужем и призналась, поставила ли дома новогоднюю елку

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Алеся сомневалось, стоит ли ставить дома новогоднюю елку, когда в стране идет война.

Жена украинского ведущего и интервьюера Дмитрия Гордона – журналистка Алеся Бацман – похвасталась семейной идиллией с мужем.

Возлюбленная знаменитости опубликовала в Instagram фото, где изображена с мужем. На снимке Алеся осторожно положила голову на плечо Дмитрия. Фото супруги сделали у себя дома.

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / © instagram.com/alesiabatsman
Алеся Бацман и Дмитрий Гордон / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Кстати, Алеся поделилась, что сомневалась, стоит ли дома ставить новогоднюю елку, когда в стране идет война. После сомнений Бацман решила, что оккупантам не удастся забрать праздник. Поэтому маленькую елку семейство Гордона поставило дома. В новогоднюю ночь у праздничного дерева супруги будут загадывать самое главное желание – победу для Украины.

"Не хотела в этом году украшать елку, нет настроения. А потом решила – хр*н вам, оккупанты! Пусть маленькую, но поставили. Под ней будем загадывать главное желание", — отметила Олеся.

Напомним, что недавно Дмитрий Гордон делился снимками с любимой женой и показывал, как они вместе проводят время и чем занимаются.

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Дата публикации
Просмотры
1885
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