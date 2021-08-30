Жена Гордона засветила пышный бюст в сплошном купальнике

Женщина поделилась откровенными фотографиями.

Жена известного украинского телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман, которая недавно в вышиванке и большом венке исполнила песню «Україна», решила порадовать своих фанатов.

На своей странице в Instagram Алеся опубликовала серию пикантных снимков. Но фото звезда позирует перед камерой в черном сплошном купальнике, который подчеркивает аппетитные формы женщины, в частности, пышный бюст и длинные ножки. Звезда также надела черные массивные очки, а волосы собрала в растрепанный пучок.

Алеся Бацман в купальнике / instagram.com/alesiabatsman

"Нужно возвращаться в те места, которые манят", — подписала фотографии Алеся.

Алеся Бацман / instagram.com/alesiabatsman

Кадры были сделаны на отдыхе, где недавно находилась звезда вместе со своей семьей. И, судя по подписи, она скучает по теплыми краями. Или, возможно, женщина намекнула, что снова поедет отдыхать.

Напомним, недавно Алеся также радовала своих поклонников откровенными фотографиями. Правда, тогда она позировала перед камерой в леопардовом купальнике.

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