Жена Григория Решетника честно призналась, сколько их семья тратит деньг в месяц

Также Кристина Решетник поделилась, что ей лично приносит доход.

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, откровенно рассказала как зарабатывает деньги и сколько ежемесячно тратит их семья.

Так, в семье Решетников основной доход приносит муж. Дополнительно Кристина развивает личный блог и получает деньги за рекламу.

"У нас есть мои деньги и есть общие деньги, которые зарабатывает муж. Instagram – это моя активная работа. Я много работаю по бартеру", – рассказала жена ведущего в интервью Славе Демину.

Также супруга Решетника поделилась, как распоряжается своими и семейными средствами. В частности, супруги не часто радуют себя ценными вещами, а вот детям отдают все лучшее.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Мы много денег тратим на детей. Им не отказываем. Мы отказываем себе в чем-то. Я езжу на автомобиле, который мне Гриша подарил 10 лет назад в день рождения Ивана. Главное, что дети учатся и получают классное образование. Что-то откладываю. Большой процент нашего семейного бюджета мы тратим на помощь военным", – поделилась Решетник.

Впрочем, Кристина призналась, что во время полномасштабного вторжения материальное положение их семьи несколько изменилось.

"Все изменилось, работы стало меньше. Заработки совсем другие. Откладывать много не получается", – добавила блогерша.

Григорий и Кристина Решетники / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

К тому же супруга Решетника сообщила, сколько средств ежемесячно тратится семьей. Так, блогерша не смогла назвать точной суммы. Однако заверила, что это около пяти тысяч долларов.

"Я не вела какой точный подсчет. Потому что это можно подсчитать обучение, кружки, арендованную квартиру, автомобили… Думаю, около 5 тыс долл", – отметила Кристина.

Напомним, недавно Кристина Решетник впервые после скандальной львовской свадьбы бывших прокурора и сотрудницы ДБР высказалась о работе своего мужа на мероприятии. Блогерша ответила, почему ведущий сразу после праздника не прокомментировал свое участие в нем.

Читайте также: