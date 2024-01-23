Жена Григория Решетника честно призналась, возникали ли у них мысли о разводе за 13 лет брака

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, ответила, были ли они когда-то на грани развода.

Так, Кристина решила пообщаться со своими подписчиками в Instagram, когда находилась в укрытии в момент массированного российского обстрела. И была откровенной в своих ответах. Поэтому на вопрос, возникали ли мысли о разводе с мужем, отметила, что у них случались разные проблемы в семейной жизни за 13 лет брака. В частности жена ведущего рассказала, что они сталкивались с кризисами. Впрочем, супруги прошли все сложные испытания и до развода не доходило.

"Ссорились, мирились, переживали кризисы, но чтобы доходило до развода, такого не было", - написала Кристина.

Кристина Решетник ответила, были ли мысли о разводе / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Отметим, Кристина и Григорий Решетники сыграли свадьбу 10 октября 2010 года. В браке у них родилось трое сыновей – Иван, Дмитрий и Александр. Однако супруги очень часто рассказывают о мечте родить еще и дочь.

Напомним, недавно блогер Кристина Решетник показала, как прошел ужин со свекрами, родителями ее мужа Григория Решетника. К их компании также присоединилась сестра ведущего с племянниками.

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