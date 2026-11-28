Григорий Решетник с супругой / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена украинского телеведущего Григория Решетника , Кристина Решетник , трогательно поздравила младшего сына Александра с 6-летием и рассказала, каким заботливым и отзывчивым мальчиком он растет.

По случаю праздника блоггер поделилась семейными фотографиями в Instagram. На них Кристина позировала вместе с именинником. Она посвятила сыну особые слова и призналась, что увлекается его характером. По словам мамы, несмотря на юный возраст, Александр отличается большой мудростью. Мальчик тоже очень внимателен к чувствам близких. Именно эти черты делают его особенным для семьи.

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«С Днем рождения моя самая маленькая Вселенная — наш Александр Решетник. Именно так серьезно, потому что ты и сам очень взрослый, мудрый не по годам и продвинут», — написала Кристина.

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Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Особой деталью истории рождения мальчика стало то, что он мог появиться на свет в день рождения мамы. Однако Александр будто бы решил оставить эту дату исключительно для Кристины. Блогерка также рассказала, что сын с детства проявляет заботу о родных: поддерживает братьев, когда те расстроены, но не забывает нежно обнимать и целовать родителей.

«Ты должен был быть подарком прямо на мой День рождения, но решил, чтобы маминый праздник был маминым. В этом ты весь — всегда думаешь о других, беспокоишься, обнимешь, пожалеешь братьев, если они плачут, поцелуешь маму или папу, когда что-то болит», — поделилась жена телеведущего.

Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина призналась, что верит в большое будущее младшего сына, но больше всего желает ему крепкого здоровья и счастья. Свое поздравление она завершила словами безграничной любви к имениннику.

«Ты такой чуткий и глубокий мальчик и я искренне верю, что тебя ждет большое будущее. А мне главное – чтобы ты был здоров и счастлив! Любим тебя безгранично. С днем рождения», — подытожила Решетник.

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Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник с сыном / © instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно напуганная жена Григория Решетника, Кристина Решетник, сообщила о "прилете" у школы сыновей в Киеве.

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