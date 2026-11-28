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Жена Григория Решетника нежно поздравила младшего сына с 6-летием и раскрыла трогательную деталь
Жена телеведущего поделилась редкими семейными кадрами и рассказала об особенностях характера именинника.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника , Кристина Решетник , трогательно поздравила младшего сына Александра с 6-летием и рассказала, каким заботливым и отзывчивым мальчиком он растет.
По случаю праздника блоггер поделилась семейными фотографиями в Instagram. На них Кристина позировала вместе с именинником. Она посвятила сыну особые слова и призналась, что увлекается его характером. По словам мамы, несмотря на юный возраст, Александр отличается большой мудростью. Мальчик тоже очень внимателен к чувствам близких. Именно эти черты делают его особенным для семьи.
«С Днем рождения моя самая маленькая Вселенная — наш Александр Решетник. Именно так серьезно, потому что ты и сам очень взрослый, мудрый не по годам и продвинут», — написала Кристина.
Особой деталью истории рождения мальчика стало то, что он мог появиться на свет в день рождения мамы. Однако Александр будто бы решил оставить эту дату исключительно для Кристины. Блогерка также рассказала, что сын с детства проявляет заботу о родных: поддерживает братьев, когда те расстроены, но не забывает нежно обнимать и целовать родителей.
«Ты должен был быть подарком прямо на мой День рождения, но решил, чтобы маминый праздник был маминым. В этом ты весь — всегда думаешь о других, беспокоишься, обнимешь, пожалеешь братьев, если они плачут, поцелуешь маму или папу, когда что-то болит», — поделилась жена телеведущего.
Кристина призналась, что верит в большое будущее младшего сына, но больше всего желает ему крепкого здоровья и счастья. Свое поздравление она завершила словами безграничной любви к имениннику.
«Ты такой чуткий и глубокий мальчик и я искренне верю, что тебя ждет большое будущее. А мне главное – чтобы ты был здоров и счастлив! Любим тебя безгранично. С днем рождения», — подытожила Решетник.
Напомним, недавно напуганная жена Григория Решетника, Кристина Решетник, сообщила о "прилете" у школы сыновей в Киеве.