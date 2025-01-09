Жена Григория Решетника объяснила, почему ее с детьми не пустили в Польшу и развернули на границе

Жена украинского ведущего Григория Решетника объяснила, почему ее с тремя детьми не пустили в Польшу и развернули прямо на границе.

Блогерша Кристина Решетник ехала за границу на собственном автомобиле. Чтобы попасть в Польшу, необходимо оформить "зеленую карту". Жена шоумена сделала все необходимое по такой процедуре, как и раньше. Впрочем, Решетник не учла, что с 1 января 2025 года начали действовать новые правила. Если же раньше избранница ведущего могла оформить "зеленую карту" день в день, то сейчас это нужно делать заранее. Кристина неправильно подготовила документы, необходимые для въезда, поэтому поляки на границе развернули ее обратно в Украину.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Оказывается, что с 1 января 2025 года начали действовать новые условия покупки "зеленой карты". Я этого не знала, потому что я всегда, когда оформляла онлайн "зеленую карту", я ее оформляла в день отъезда. Здесь, когда я зашла, я увидела, что ее можно оформить только со следующего дня. Я подумала, окей, оформляю, а там будет видно. Подъехала к границе, украинцы пропустили очень быстро, а поляки открывают документы и говорят: "Извините, назад, разворачиваетесь". Я им, что у меня трое детей. Они же говорят разворачиваться, возвращаться на украинскую границу, ждать два часа (чтобы "зеленая карта стала действительной – прим. ред.) и тогда возвращаетесь назад", - поделилась Кристина.

До наступления нового дня Решетник осталось подождать два часа. После полуночи блогерша снова поехала через границу, но на этот раз ее уже пропустили. Поэтому жена ведущего предостерегла подписчиков, что действуют новые правила получения "зеленой карты", чтобы с ними не случилась такая же ситуация.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Собственно, я так и сделала. Считаю, правила есть правила. Все абсолютно правильно. Просто хочу предостеречь вас, что сейчас действуют новые правила покупки "зеленой карты". Ее нужно оформлять заранее, минимум за день, чтобы у вас она начала действовать правильно ", — объяснила блогерша.

Напомним, недавно Кристина Решетник жаловалась, что ее не пропустили через границу. Блогерше с тремя детьми пришлось возвращаться в Украину.

Читайте также: