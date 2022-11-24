Жена Григория Решетника объяснила, почему с сыновьями остается в Киеве

Жена украинского ведущего Григория Решетника – Кристина – ответила, почему не уезжает никуда из Киева с тремя детьми.

В частности, после массированного обстрела Россией Украины 23 ноября жена шоумена не могла заснуть, поэтому решила пообщаться в фотоблоге с подписчиками. У Кристины спросили, почему она до сих пор остается в Киеве и не уезжает хотя бы в Ивано-Франковск.

Жена ведущего объяснила, что у них с мужем в столице работа, а сыновья ходят в школу.

"Потому что мы здесь работаем в Киеве, и дети здесь ходят в школу", — ответила Кристина.

Дети Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Впрочем, Кристина объяснила, что если ситуация с электроэнергией в столице не будет улучшаться, то они, вероятно, временно переедут в другой город.

"Но если так будет продолжаться, то придется думать о временном переезде – с тремя маленькими детьми очень сложно без света, воды и тепла, когда на улице минус два градуса. Словом, увидим", — объяснила супруга Решетника.

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