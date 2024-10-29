Жена Григория Решетника откровенно рассказала о ссорах с мужем и почему они возникают

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – откровенно рассказала о ссорах с мужем.

Влюбленные вместе уже 16 лет. Супруги живут в счастливом браке, однако время от времени между ними возникают ссоры. Правда, Кристина говорит, что больше назвала бы это недоразумениями. В частности, у блогерши проблемы со временем, из-за чего часто опаздывает. Тем временем Кристину Решетник возмущает, когда муж скручивает носки перед стиркой, а ей потом приходится их раскручивать. Как говорит избранница ведущего, так уже поступают и их сыновья.

"Я опаздываю, у меня есть проблемы со временем. А он скручивает носки перед стиркой. И так делают все ребята. А мне (учитывая количество мужчин в доме) перед стиркой раскручивать – тратить кучу времени", — призналась жена ведущего.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Тем не менее, Кристина Решетник не считает это какими-то серьезными проблемами. По словам блогерши, за 16 лет брака они научились друг друга понимать. Жена шоумена убеждена, что это просто нерешенные задачи, о которых нужно поговорить.

"Но это вообще не считаю проблемой. Мы 16 лет вместе – это не проблемы. А просто нерешенные задачи, которые нужно решать. Вот и все", – заверила Кристина.

Напомним, недавно Григорию Решетнику исполнился 41 год. Кристина показывала, как муж за границей отпраздновал день рождения.

Читайте также: