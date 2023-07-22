Жена Григория Решетника озадачила поклонников фото в образе Барби с беременным животиком

Жена телеведущего Григорий Решетника – Кристина – спровоцировала в Сети слухи о четвертой беременности.

В своих соцсетях любимая шоумена решила поддержать популярный тренд по случаю премьеры фильма Барби и показала свой стильный образ в розовом цвете. На фото Кристина позировала в стильном ярком комплекте из юбки и топа, открывшего ее беременный животик.

"Как вам такая Барби?", – подписала фото жена Решетника.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Увидев округлый животик у Кристины, поклонники сразу начали приветствовать звездную семью с пополнением. Впрочем, внимательные фаны заметили, что Кристина поделилась архивными кадрами. Хорошие фото были сделаны еще во время третьей беременности жены шоумена, но образ оказался очень актуален на сегодняшний день.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, что Григорий и Кристина Решетники воспитывают трех общих сыновей — 10-летнего Ивана, шестилетнего Дмитрия и двухлетнего Александра. На днях звездная мамочка поделилась кадрами с подросшими мальчиками во время отдыха за границей.

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