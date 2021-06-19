Жена Григория Решетника показала аппетитные формы и похвасталась идеальным загаром

Женщина очаровала Сеть соблазнительным селфи.
Жена известного украинского шоумена Григория Решетника Кристина, которая ранее щеголяла стройным телом в спортзале, потрясла фанатов обольстительным снимком.
В своем фотоблоге любимая звездного ведущего опубликовала фотографию, на которой нежится под лучами солнца. Кристина, без косметики на лице, позирует в сексуальном голубом купальнике, который удачно подчеркивает ее формы.
"В перерыве между плаванием детей, ловила солнце. Какая сегодня погода! Наконец-то, обожаю жару!", — написала под постом Кристина.
Читатели не смогли обойти вниманием роскошное фото жены Решетника. В комментариях поклонники отметили, что Кристина непревзойденно выглядит и имеет идеально загорелое тело.
- Ну как можно быть такой красивой?!
- Восхищаюсь вами! Такая идеальная
- Мадонна
Напомним, недавно Григорий Решетник показал как выглядит его жена после третьих родов. Кристина поразила поклонников стройной талией в бикини.