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Жена Григория Решетника показала аппетитные формы и похвасталась идеальным загаром

Жена Григория Решетника показала аппетитные формы и похвасталась идеальным загаром

instagram.com/kristina_reshetnik

Женщина очаровала Сеть соблазнительным селфи.

Жена известного украинского шоумена Григория Решетника Кристина, которая ранее щеголяла стройным телом в спортзале, потрясла фанатов обольстительным снимком.

В своем фотоблоге любимая звездного ведущего опубликовала фотографию, на которой нежится под лучами солнца. Кристина, без косметики на лице, позирует в сексуальном голубом купальнике, который удачно подчеркивает ее формы.

"В перерыве между плаванием детей, ловила солнце. Какая сегодня погода! Наконец-то, обожаю жару!", — написала под постом Кристина.

© instagram.com/kristina_reshetnik
instagram.com/kristina_reshetnik

Читатели не смогли обойти вниманием роскошное фото жены Решетника. В комментариях поклонники отметили, что Кристина непревзойденно выглядит и имеет идеально загорелое тело.

  • Ну как можно быть такой красивой?!
  • Восхищаюсь вами! Такая идеальная
  • Мадонна

Напомним, недавно Григорий Решетник показал как выглядит его жена после третьих родов. Кристина поразила поклонников стройной талией в бикини.