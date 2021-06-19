Жена Григория Решетника показала аппетитные формы и похвасталась идеальным загаром

Женщина очаровала Сеть соблазнительным селфи.

Жена известного украинского шоумена Григория Решетника Кристина, которая ранее щеголяла стройным телом в спортзале, потрясла фанатов обольстительным снимком.

В своем фотоблоге любимая звездного ведущего опубликовала фотографию, на которой нежится под лучами солнца. Кристина, без косметики на лице, позирует в сексуальном голубом купальнике, который удачно подчеркивает ее формы.

"В перерыве между плаванием детей, ловила солнце. Какая сегодня погода! Наконец-то, обожаю жару!", — написала под постом Кристина.

instagram.com/kristina_reshetnik

Читатели не смогли обойти вниманием роскошное фото жены Решетника. В комментариях поклонники отметили, что Кристина непревзойденно выглядит и имеет идеально загорелое тело.

Ну как можно быть такой красивой?!

Восхищаюсь вами! Такая идеальная

Мадонна

Напомним, недавно Григорий Решетник показал как выглядит его жена после третьих родов. Кристина поразила поклонников стройной талией в бикини.

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