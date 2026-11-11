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Жена Григория Решетника показала их 5-летнего сына и рассказала о стрессовом семейном утре
Младший сын супругов потерял очередной молочный зуб, а телеведущий с юмором рассказал о своем родительском опыте.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника , Кристина Решетник , рассказала о стрессовом утре с 5-летним сыном Александром и неожиданном таланте мужчины, который неоднократно выручал семью.
В семье Решетников произошло очередное маленькое, но волнующее событие. Младший сын супругов Александр потерял уже третий молочный зубчик. Мальчик очень ждет особую гостью, которая должна оставить ему подарок. Впрочем, перед этим пришлось немного поработать отцу. Кристина призналась, что такие моменты каждый раз становятся для нее подлинным испытанием. А вот Григорий, похоже, уже приобрел большой опыт в этом деле.
"Ну и стрессовое утро - хух. Минус третий зуб. Когда очень любишь и ждешь феи. Каждый раз для меня это нереальный стресс, я на это смотреть не могу спокойно, и только папа умеет в секунду справиться с зубами", - поделилась Кристина в Instagram-stories.
Телеведущий также не остался в стороне от семейного происшествия и с юмором прокомментировал свои родительские обязанности. Оказалось, что за время взросления детей он стал настоящим экспертом по молочным зубам.
"Никогда не мечтал быть еще и стоматологом, но на счету уже около 20 вырванных зубов. И это не своих. Клиенты сначала плачут, но потом благодарят и ждут феи", — пошутил Григорий.
Григорий и Кристина Решетники воспитывают троих сыновей. Супруги нередко делятся в соцсетях забавными моментами из отцовства и рассказывают о семейных буднях.
Напомним, ранее Григорий Решетник показал, чем его дети лакомятся на каникулах, и рассмешил своей реакцией.