Жена Григория Решетника показала, как муж сделал ей предложение 13 лет назад: "Был сюрприз"

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – показала, как 13 лет назад муж сделал ей предложение.

В своем Instagram блогерша вспомнила, что возлюбленный позвал ее замуж в марте 2010 года. Для Кристины предложение стало настоящей неожиданностью. Как вспоминает блогерша, муж подарил ей огромный букет красных роз, стал на одно колено, достал обручальное кольцо и предложил стать его женой. По словам Кристины, она не колебалась и сразу согласилась.

"Любимый все спланировал, сделал сюрприз, встал на одно колено, и я сказала "да". Вот это фото именно с предложения. Было неожиданно и довольно романтично", — вспомнила Решетник.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Также Кристина вспомнила, как познакомилась с мужем. К слову, встретились они на работе. Кристина очень понравилась Григорию, поэтому общий приятель их познакомил. Решетник пригласил свою коллегу на свидание, а она же неохотно согласилась. С тех пор и начались их отношения.

"Увидел меня в коридорах и попросил, чтобы общий знакомый договорился о встрече. Я долго колебалась, потому что как-то не до того было. Но согласилась на два часа пойти поиграть в боулинг. И вот уже 15 лет счастлива, что пошла на ту встречу", – поделилась блогерша.

Григорий и Кристина Решетники / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, Григорий Решетник женился на Кристине 10 октября 2010 года. Недавно пара праздновала 13-ю годовщину брака. По случаю праздника пара показала фото с их свадьбы.

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