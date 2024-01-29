Жена Григория Решетника показала маму и нежно обратилась к ней по случаю праздника

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, рассказала о празднике в семье. Сегодня, 29 января, ее мама отмечает день рождения.

По этому случаю Кристина посвятила Виктории Тарасовне пост в Instagram. В ролике она собрала множество тёплых моментов, связанных с мамой. В частности, она показала, как с ней и ее внуками они отдыхали за границей, были вместе на зимние праздники и просто развлекались в обычные будни с множеством объятий. Повсюду мама Решетник предстает улыбающейся и счастливой.

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

К слову, Кристина также показала и отца. На одном из кадров она крепко обнимает свою маму и папу.

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Мама Кристины Решетник празднует день рождения / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Сегодня у моей мамы День рождения. Это – святая женщина для меня! Моя опора и поддержка! Люблю сильно! Будь нам здорова и чаще улыбайся! С Днем рождения, наша родненькая", – растрогала подписью кадров жена Григория Решетника.

В свою очередь, подписчики также присоединились к искренним поздравлениям с наилучшими пожеланиями.

Счастливые мгновения вместе. До слез! Поздравляем красавицу

Дай Бог Вашей маме крепкого здоровья и много-много лет, чтобы ее улыбка Вам светила и грела

Поздравляем маму! Она воспитала отличную дочь. Удачи вам всем

Напомним, недавно муж Кристины, ведущий Григорий Решетник, рассказал о встрече с работниками ТЦК на вокзале в Одессе.

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