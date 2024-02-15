Жена Григория Решетника показала щемящие кадры с их венчания

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – восхитила архивными кадрами с их венчания.

В своем фотоблоге избранница шоумена пообщалась с подписчиками. Пользователи, в свою очередь, поинтересовались, венчались ли они. Кристина отметила, что в день свадьбы они с мужем также заключили и церковный брак.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Жена Решетника опубликовала кадры с венчания. На фото они были запечатлены в церкви. Григорий Решетник был одет в изысканный смокинг, а Кристина – в белое платье с длинной фатой, в руках она держала свадебный букет. Пара поженилась и обвенчалась 14 лет назад.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Мы с Григорием поженились 14 лет и обвенчались", — подписала кадры Кристина.

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно бывшая жена Позитива заинтриговала новостью, что во второй раз вышла замуж. Анна Андрийчук опубликовала фото, где предстает в образе невесты, а подписчики тем временем начали ее поздравлять и желать счастья.

Читайте также: