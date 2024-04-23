Жена Григория Решетника показала своего 90-летнего дедушку и как он играет с правнуками

Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – поделилась, что сегодня, 23 апреля, ее дедушка празднует юбилей.

Так, родному человеку блогерше исполнилось 90 лет. Жена ведущего по случаю праздника опубликовала ряд кадров с дедушкой в своем фотоблоге. В частности, Кристина показала, как именинник ведет активный образ жизни. Дедушка знаменитости постоянно играет в бадминтон со всеми членами его большой семьи и забавляется с правнуками на свежем воздухе.

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"90 лет. У дедушки и прадедушки сегодня юбилей! Невероятный человек, учитель по украинскому языку и литературе, писатель и просто лучший дедушка и прадедушка! Мы счастливы, что ты даришь нам свое тепло, объятия, знания. Ты – энциклопедия, знающая ответы на все вопросы! Боже, пишу это и не верится, что мне так повезло! Дедушка, самые ценные моменты, когда мы вместе всей большой семьей собираемся на праздники с тобой! Будь нам здоров еще много лет! И пусть игра в бадминтон не кончается никогда", – растрогала Решетник.

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Дедушка Кристины Решетник с семьей / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Кристина Решетник также поздравляла своего папу и его брата-близнеца с днем рождения. Блогерша показала теплые кадры с именинниками и их внуками.

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