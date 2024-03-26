Жена Григория Решетника показала своего папу и его брата-близнеца и нежно поздравила их с праздником

Кристина также опубликовала архивные фото из собственного выпускного и свадьбы.
Жена ведущего Григория Решетника – блогерша Кристина Решетник – рассказала о празднике в семье.
Сегодня, 26 марта, папа Кристины празднует день рождения. По этому случаю жена ведущего в своем фотоблоге показала архивные фотографии с именинником и нежно поздравила его с особым днем. В частности, вспомнила, как папа был рядом на ее выпускном, свадьбе, ездил в отпуск со всей семьей и постоянно заботился о внуках. Кроме того, блогерша рассказала о своем дяде, который является братом-близнецом ее папы.
"Поздравляю родного папу и дядю с Днем рождения. Будьте нам здоровы и счастливы. Не все это знают, но мой папа имеет брата-близнеца. Я его называю "стрыйко". Поэтому теперь вы догадались, почему у меня могут быть близнецы – говорят, такое может повториться через поколение", – восхитила подписью кадров жена Решетника.
В комментариях подписчики Кристины также присоединились к поздравлениям братьев-близнецов и пожелали им здоровья и мирного неба.
Напомним, недавно Кристина Решетник ответила на упреки, что она неискренняя и вместе с мужем "врет" об их идеальной семье.
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