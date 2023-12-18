Жена Григория Решетника показала свои танцы возле загородного ресторана и нарвалась на хейт

Поклонники начали упрекать Кристину, что развлечения сейчас не ко времени.

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, поделилась счастливыми кадрами, на которых танцует в блестящем платье вблизи загородного ресторанного комплекса.

В своем фотоблоге блогерша показала, как посетила элитный итальянский ресторан под Киевом. Для вечера она выбрала блестящее элегантное черное платье и изящные каблуки. На видео видно, как улыбающаяся Кристина слегка кружит в танце. В этот момент видны вспышки от фотокамер.

"Съемка", - написала Кристина.

Кристина Решетник разгневала фанов своими танцами возле элитного ресторана

Однако, такое веселье понравилось не всем ее поклонникам. Большинство из них начали писать гневные комментарии. Мол, сейчас в Украине война и не стоит показывать подобный контент на большую аудиторию.

Представительница той касты, которой война по барабану

К чему эти танцы? Война в Украине, чему радоваться

Как же хорошо… муж и детки… Все вместе, платье хорошее такое и каблуки, ножки загорелые и еще и загар держится хорошенько… Завидовать молча? А я не хочу молча… А я хочу кричать и плакать, и зависть моя не зла, я просто страдаю

Противно смотреть на эти танцы и на то, что в голове ничего нет. Война в стране, чтобы донатить и помогать, а вы только показываете в какой роскоши живете

Впрочем, нашлись и те, кто начал восхвалять внешний вид женщины.

Напомним, недавно жена Григория Решетника Кристина призналась, какие суммы их семья тратит на месяц. В частности, сколько стоит аренда их жилья.

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