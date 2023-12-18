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Жена Григория Решетника показала свои танцы возле загородного ресторана и нарвалась на хейт

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
568
Время на прочтение
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Жена Григория Решетника показала свои танцы возле загородного ресторана и нарвалась на хейт

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Поклонники начали упрекать Кристину, что развлечения сейчас не ко времени.

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, поделилась счастливыми кадрами, на которых танцует в блестящем платье вблизи загородного ресторанного комплекса.

В своем фотоблоге блогерша показала, как посетила элитный итальянский ресторан под Киевом. Для вечера она выбрала блестящее элегантное черное платье и изящные каблуки. На видео видно, как улыбающаяся Кристина слегка кружит в танце. В этот момент видны вспышки от фотокамер.

"Съемка", - написала Кристина.

Кристина Решетник разгневала фанов своими танцами возле элитного ресторана

Кристина Решетник разгневала фанов своими танцами возле элитного ресторана

Однако, такое веселье понравилось не всем ее поклонникам. Большинство из них начали писать гневные комментарии. Мол, сейчас в Украине война и не стоит показывать подобный контент на большую аудиторию.

  • Представительница той касты, которой война по барабану
  • К чему эти танцы? Война в Украине, чему радоваться
  • Как же хорошо… муж и детки… Все вместе, платье хорошее такое и каблуки, ножки загорелые и еще и загар держится хорошенько… Завидовать молча? А я не хочу молча… А я хочу кричать и плакать, и зависть моя не зла, я просто страдаю
  • Противно смотреть на эти танцы и на то, что в голове ничего нет. Война в стране, чтобы донатить и помогать, а вы только показываете в какой роскоши живете

Впрочем, нашлись и те, кто начал восхвалять внешний вид женщины.

Напомним, недавно жена Григория Решетника Кристина призналась, какие суммы их семья тратит на месяц. В частности, сколько стоит аренда их жилья.

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Дата публикации
Просмотры
568
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