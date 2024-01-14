Жена Григория Решетника показалась со свекрами и рассказала, как они провели вечер

Кристина показала их большую семью.
Ведущий проекта "Холостяк" Григорий Решетник вместе с женой Кристиной поужинали всей семьей.
Так, за столом у звездных супругов можно увидеть улыбающихся родителей ведущего. К их компании также присоединилась сестра Григория с его племянниками. В частности, с самой маленькой из племянниц ведущий сфотографировался на фоне елки. То же сделала и его жена, спросив у пользователей, подходит ли им быть мамой девочки. Такие кадры восхитили поклонников. И фаны начали писать, что семье необходима еще и дочь.
К слову, на одном из серии фото изображены все трое сыновей Решетников и трое племянников Григория. Жена ведущего показала еще одно архивное фото детей и удивила, как быстро они выросли.
Также Кристина показала, как сама декорировала стол и какие блюда приготовила. Вся семья уютно провела вечер за одним семейным столом дома.
Напомним, недавно жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина также посетила свою свекровь вместе с их 2-летним сыном Михаилом. И показала подарок бабушке для внука.
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