Жена Григория Решетника попала в больницу и показалась в палате под капельницей

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Жена украинского ведущего Григория Решетника неожиданно показалась в больнице под капельницей.

Блогерша Кристина Решетник заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за нее. В Instagram-stories она опубликовала фото, где лежит в палате на больничной койке, а к ее руке подключена система капельницы. Жена шоумена коротко отметила, чтобы в жизни не произошло, она улыбается.

"Чтобы не случилось в жизни, всегда улыбаюсь", – коротко подписала кадры из больницы Кристина.

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Кристина Решетник в больнице / © instagram.com/kristina_reshetnik

Впоследствии жена Григория Решетника опубликовала еще одно фото, где написала: "Наконец-то я на это решилась…". После этого блогерша исчезла из Instagram и не стала рассказывать, что произошло и почему она оказалась в больнице.

Кристина Решетник в больнице / © instagram.com/kristina_reshetnik

Так что фанаты сразу начали сыпаться догадками. Большинство пользователей были убеждены, что Решетник решилась на пластическую операцию. Впрочем, впоследствии сама избранница ведущего вышла на связь и объяснила, что это всего лишь плановое лечение.

Напомним, недавно супруга Григория Решетника ездила за границу без мужа и детей. Блогерша также называла причину своего выезда из Украины.