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Жена Григория Решетника попала в больницу и показалась в палате под капельницей
Кристина Решетник уже объяснила, почему оказалась в медучреждении и из-за чего обращалась за помощью к врачам.
Жена украинского ведущего Григория Решетника неожиданно показалась в больнице под капельницей.
Блогерша Кристина Решетник заставила своих подписчиков очень сильно волноваться за нее. В Instagram-stories она опубликовала фото, где лежит в палате на больничной койке, а к ее руке подключена система капельницы. Жена шоумена коротко отметила, чтобы в жизни не произошло, она улыбается.
"Чтобы не случилось в жизни, всегда улыбаюсь", – коротко подписала кадры из больницы Кристина.
Впоследствии жена Григория Решетника опубликовала еще одно фото, где написала: "Наконец-то я на это решилась…". После этого блогерша исчезла из Instagram и не стала рассказывать, что произошло и почему она оказалась в больнице.
Так что фанаты сразу начали сыпаться догадками. Большинство пользователей были убеждены, что Решетник решилась на пластическую операцию. Впрочем, впоследствии сама избранница ведущего вышла на связь и объяснила, что это всего лишь плановое лечение.
Напомним, недавно супруга Григория Решетника ездила за границу без мужа и детей. Блогерша также называла причину своего выезда из Украины.