Жена Григория Решетника пожаловалась на назойливого поклонника за границей: "Папа приедет на разборки"

Кристина Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Жена украинского телеведущего Григория Решетника — блогерша Кристина Решетник — поделилась забавной историей, которая случилась с ней во время отдыха за границей.

Вместе с тремя сыновьями Кристина проводит отпуск на море. Впрочем, спокойствие неожиданно прервал назойливый незнакомец, начавший активно проявлять к ней симпатию.

По словам блогерши, мужчина несколько раз подходил к ней на пляже, несмотря на то, что подруга, владеющая испанским языком, неоднократно объясняла ему: Кристина замужем, отдыхает с детьми и не заинтересована в новых знакомствах. Однако даже это не остановило поклонника.

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Сторис Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Мой кавалер на пляже никуда не пропал. Уже три раза подходил, его видели наши друзья. Хорошо, что есть подруга, которая на испанском объясняет, что мы здесь с детьми, семьями. Но его эта информация почему-то не сдерживает. После очередного отказа он попросил хотя бы оставить у нас свой телефон и кошелек, пока пойдет плавать», — рассказала Кристина.

Забавная ситуация не осталась незамеченной и для детей блогерши. Один из сыновей с улыбкой признался маме, что его настораживает такая настойчивость незнакомца. В ответ Кристина пошутила, что если «поклонник» и дальше не будет оставлять попыток привлечь ее внимание, то вскоре к курорту может приехать ее муж, который ныне в Украине.

«Дима переживает, почему он подходит так часто. Чувствую, с такими историями скоро наш папа приедет на разборки», — с юмором написала жена ведущего.

Сын Кристины Решетник / © instagram.com/kristina_reshetnik

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