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Жена Григория Решетника пожаловалась на назойливого поклонника за границей: "Папа приедет на разборки"
Незнакомец не оставляет попыток познакомиться с Кристиной даже после отказа.
Жена украинского телеведущего Григория Решетника — блогерша Кристина Решетник — поделилась забавной историей, которая случилась с ней во время отдыха за границей.
Вместе с тремя сыновьями Кристина проводит отпуск на море. Впрочем, спокойствие неожиданно прервал назойливый незнакомец, начавший активно проявлять к ней симпатию.
По словам блогерши, мужчина несколько раз подходил к ней на пляже, несмотря на то, что подруга, владеющая испанским языком, неоднократно объясняла ему: Кристина замужем, отдыхает с детьми и не заинтересована в новых знакомствах. Однако даже это не остановило поклонника.
«Мой кавалер на пляже никуда не пропал. Уже три раза подходил, его видели наши друзья. Хорошо, что есть подруга, которая на испанском объясняет, что мы здесь с детьми, семьями. Но его эта информация почему-то не сдерживает. После очередного отказа он попросил хотя бы оставить у нас свой телефон и кошелек, пока пойдет плавать», — рассказала Кристина.
Забавная ситуация не осталась незамеченной и для детей блогерши. Один из сыновей с улыбкой признался маме, что его настораживает такая настойчивость незнакомца. В ответ Кристина пошутила, что если «поклонник» и дальше не будет оставлять попыток привлечь ее внимание, то вскоре к курорту может приехать ее муж, который ныне в Украине.
«Дима переживает, почему он подходит так часто. Чувствую, с такими историями скоро наш папа приедет на разборки», — с юмором написала жена ведущего.
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