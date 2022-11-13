Жена Григория Решетника рассказала о неприятном инциденте, который произошел с их сыном

Жена ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника Кристина рассказала об опасном инциденте, который на днях произошел с их средним сыном Дмитрием.

На странице в Instagram Кристина Решетник поделилась, что мальчик себе в нос засунул пластмассовый хрусталик, подаренный ему другом.

"Когда это произошло, я была спокойна, как удав. Сказала Димуле, что ничего страшного. Сейчас все сделаем, главное, чтобы он не заплакал и не "вдохнул" хрусталик еще дальше. Прижала пальцем нос поближе взле глаз и понемногу начала выталкивать его — хрусталик выпал. Дима с испуга заплакал. Но сказал, что наука теперь будет ему на всю жизнь!" – рассказала жена ведущего.

Жена Григория Решетника с сыном Дмитрием / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина призналась, что не на шутку испугалась, и когда сын счастливый побежал играть дальше, у нее начал нервно дергаться глаз.

"Мама троих детей может все. Правда, когда Диму успокоила и он уже счастливый побежал дальше, у меня начал нервно дергаться глаз. Хорошо, что все хорошо заканчивается! Но с детьми нельзя расслабляться ни на секунду. Особенно с тремя парнями – постоянный стресс", – поделилась Кристина.

Жена Григория Решетника с детьми / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Также супруга Григория Решетника отметила, что поделилась этой историей, чтобы семьи, в которых есть маленькие дети, были осторожны.

Семья Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

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