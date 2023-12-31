Жена Григория Решетника уехала с сыновьями из Киева и рассекретила, где будет праздновать Новый год

Также Кристина призналась, что у нее обязательно будет на праздничном столе.

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, рассекретила, где с сыновьями будет праздновать Новый год.

К слову, избранница шоумена уехала из столицы. Дорога с тремя детьми оказалась для Кристины не из легких. Хоть ребята в пути спали, но все равно их переполняли эмоции.

Кристина Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Не успели уехать за город, как уже сон. Приходится ехать, пока спят, потому что потом будет буря эмоций. Путешествие с тремя мальчишками – это нелегкое дело. Но я держусь", — поделилась Решетник.

Сыновья Григория Решетника / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Кристина решила отпраздновать Новый год у своих родителей, а именно в Ивано-Франковске. Кстати, блогерша уже рассекретила, что у них обязательно будет на праздничном столе. Семья Кристины еще полностью не определилась с меню, но оливье и мясо приготовит.

"Точно не решили еще. Оливье точно будет на столе и мясо", – поделилась блогерша.

Пост Кристины Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин признался, как планирует встретить Новый год. Также шоумен показал, как с сыном отметил день рождения.

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