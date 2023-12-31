Жена Григория Решетника уехала с сыновьями из Киева и рассекретила, где будет праздновать Новый год

Также Кристина призналась, что у нее обязательно будет на праздничном столе.
Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник, рассекретила, где с сыновьями будет праздновать Новый год.
К слову, избранница шоумена уехала из столицы. Дорога с тремя детьми оказалась для Кристины не из легких. Хоть ребята в пути спали, но все равно их переполняли эмоции.
"Не успели уехать за город, как уже сон. Приходится ехать, пока спят, потому что потом будет буря эмоций. Путешествие с тремя мальчишками – это нелегкое дело. Но я держусь", — поделилась Решетник.
Кристина решила отпраздновать Новый год у своих родителей, а именно в Ивано-Франковске. Кстати, блогерша уже рассекретила, что у них обязательно будет на праздничном столе. Семья Кристины еще полностью не определилась с меню, но оливье и мясо приготовит.
"Точно не решили еще. Оливье точно будет на столе и мясо", – поделилась блогерша.
Напомним, недавно ведущий Никита Добрынин признался, как планирует встретить Новый год. Также шоумен показал, как с сыном отметил день рождения.
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