Жена Григория Решетника в бикини похвасталась стройной фигурой и произвела фурор в Сети

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – похвасталась очень стройной фигурой.

Избранница шоумена вместе с тремя сыновьями уехала на отдых. Кристина в фотоблоге показывает, как проходит его отпуск. В частности, Решетник опубликовала снимки в купальнике. На фото блогерша предстала в бикини на фоне моря.

Кристина продемонстрировала стройную фигуру и просто произвела фурор в Сети. Подписчики избранницы шоумена засыпали ее комплиментами касательно внешнего вида.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Фото в купальнике быть?" – поинтересовалась у подписчиков Кристина.

Кристина Решетник / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

В общем, это первый отдых Решетник на море за полтора года полномасштабной войны. Кристина объяснила, что дети очень хотели поехать в отпуск. Тем временем блогершу радует, что у нее есть возможность отвезти детей на море. Также избранница ведущего подчеркнула, что будет делиться контентом из отпуска и готова к негативным комментариям. Однако критиков Кристина не собирается осуждать, ведь понимает их эмоции.

Кристина Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

"Самое большое счастье каждой мамы — это улыбки ее детей, а когда ты многодетная мама, то стремишься, чтобы улыбались все и сразу! Полтора года сыновья мечтали об этом — и теперь увидели долгожданное море! Они заслужили его, проведя эти месяцы под обстрелами, в стрессах и испытаниях. Я всегда максимально откровенна с вами — поэтому буду делиться мгновенностями и этого периода. Также готова к добрым и не очень комментариям, потому что понимаю боль материнских сердец и ситуацию, в которой оказались украинцы", — отметила блогерша.

Кристина Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Напомним, недавно Кристину раскритиковали в Сети за то, что она во время войны поехала на концерт певицы Бейонсе в Польше. Тогда Григорий Решетник встал на защиту жены и ответил хейтерам.

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