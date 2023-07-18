Жена Григория Решетника восхищала солнечным фото с тремя подросшими сыновьями

Звездная мама с детьми отдыхает за границей.

Жена телеведущего Григория Решетника – Кристина – показала подросших сыновей.

На своей странице в Instagram Кристина поделилась новой фотографией с подросшими мальчиками. На фото жена шоумена позировала вместе с тремя сыновьями — 10-летним Иваном, шестилетним Дмитрием и двухлетним Александром.

"Моя гордость", – подписала кадр с детьми Решетник.

Кристина Решетник с сыновьями / Фото: instagram.com/kristina_reshetnik

Для прогулки с детьми Кристина выбрала фиолетовый костюм из юбки и коротенького топа. Яркий наряд подчеркнул загорелое подтянутое тело жены Решетника.

Подписчики были рады увидеть Кристину с подросшими сыновьями и сделали комплименты многодетной маме: "Не мама, а старшая сестренка", "Молодая и красивая мама", "Какие классные", "Имеете отличный вид".

Напомним, ранее звездная мамочка троих сыновей ошеломила своим видом в купальнике на фоне моря.

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