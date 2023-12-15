Жена Григория Решетника впервые прокомментировала его участие в скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР

Жена ведущего Григория Решетника, блогерша Кристина Решетник впервые прокомментировала его участие в скандальной свадьбе во Львове, где он был звездным тамадой.

Тогда, напомним, женились экс-прокурор Ростислав Ильницкий и бывшая сотрудница ДБР Роксолана Москва.

По словам жены Григория Решетника, он принял решение никак не комментировать ситуацию, чтобы еще больше не раздражать людей:

"Почему мы взяли не то, что паузу. Какое-то время мы не сочли нужным выйти и сразу говорить. Мы понимали, что происходит такой серьезный накал в обществе. Я совершенно искренне понимаю людей, сейчас такая ситуация в стране, которая болит от всего, за каждую новость, поэтому мы, собственно, взяли паузу. Я говорю: "Гриша, мне кажется, что надо сейчас, чтобы люди, сейчас все равно, несется такая вся история, что что бы ты сейчас ни сказал, тебе все равно никто не поверит", – объяснила Кристина Решетник в программе "Слава+".

Григорий Решетник с супругой / Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Вместе с тем жена Григория Решетника отметила, что они с мужем не боятся критики, потому что через многое прошли, прежде чем стать популярными.

Впрочем, призналась Кристина, она очень переживала за своих близких, видевших новости о выступлении Решетника на скандальной свадьбе:

"Что касается свадьбы и вообще того хейта, который безумно валился. Эмоционально было очень сложно это переживать. И даже не так мне, мы то с Гришей уже прошли хейт неоднократно, и мы уже знаем, что это такое. Но я очень переживала за свою маму и маму Гриши. Потому что они поток этой ненависти читали и очень сильно переносили через себя. Переживала за детей, я не знала как это может на них сказаться. Они уже взрослые, они все слышат, они понимают. Этот момент эмоционального такого напряжения. Было очень жалко, в первую очередь, родных и близких мне людей, за них переживала", — сказала Кристина Решетник.

Напомним, что в середине октября бывшие прокурор Ростислав Ильницкий и сотрудница ДБР Роксолана Москва устроили помпезную двухдневную свадьбу во Львове. Возмущение у общества вызвало то, что молодожены гуляли с размахом. На первом дне свадьбы было более 300 гостей, а на втором – 500. К слову, только свадебный торт оценили более чем в 100 тысяч гривен. На свадьбе развлекали гостей Оля Полякова, Александр Пономарев и Дзидзьо, а тамадой действа был Григорий Решетник.

Оля Полякова уже успела прокомментировать свое выступление на этом мероприятии. Артистка отметила, что не подозревала, откуда у молодоженов средства на такую свадьбу.

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