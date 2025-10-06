Жена Григория Решетника заговорила о собственном бизнесе: "Вынашиваю последние 10 лет"

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/grisha_reshetnik

Жена украинского ведущего Григория Решетника - Кристина - откровенно заговорила о собственном бизнесе.

Избранница шоумена на проекте "Тур зірками" призналась, что у нее было немало идей за 10 лет, как реализовать какой-то масштабный проект. Впрочем, их приходилось ставить на паузу из-за воспитания трех сыновей и ряда обязанностей. Но дети сейчас выросли, поэтому Кристина Решетник решительно настроена реализоваться в этом плане.

"Идею собственного бизнеса я вынашиваю уже, пожалуй, последние 10 лет. У меня очень много идей. Но у меня много детей, много обязанностей, много разных вопросов, поэтому я так и не реализовала какие-то глобальные свои желания. Но я уверена, что всему свое время. Дети выросли, пора уже что-то делать", - поделилась избранница ведущего.

Григорий Решетник с женой и сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Кристина Решетник добавила, что все же воплотила в жизнь некоторые проекты, но ей хочется чего-то масштабного. Более того, у избранницы ведущего есть определенные идеи, но она пока не торопится рассказывать. Жена шоумена отметила, что обязательно всем поделится, но уже постфактум.

"Я реализовала какие-то свои проекты, которые хотела, например, спортивного характера. Есть какие-то моменты, которые я делаю. Есть какие-то еще, о которых я не буду говорить, пока не сделаю. Просто еще не пришло время", - заверила избранница ведущего.

