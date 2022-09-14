Жена Ханумака ответила на слухи о разводе: "Не хочу создавать идеальную картинку семьи"

Жена украинского актера и режиссера Руслана Ханумака прокомментировала слухи о разводе с мужем.
Блогерша Алина Шаманская вместе с мужем Русланом Ханумаком еще до начала полномасштабной войны уехала на отдых в США и там и осталась.
Впрочем, поклонники начали беспокоиться, все ли в порядке в семейной жизни Ханумаков, ведь Алина прекратила публиковать совместные фото с любимым. Фанаты заподозрили, что супруги развелись.
В программе ЖВЛ Шаманская прокомментировала это. По словам Алины, их супружеская жизнь действительно изменилась. Но разводиться влюбленные не планируют.
"У блогеров есть такая история, что всегда все думают, что дома все идеально. Я знаю очень много семей, у которых в Instagram хорошая картинка, а когда видео выключаются, они там кроют друг друга матом. Я не хочу создавать идеальную картинку семьи", – отметила Алина.
Кстати, слухи об их разводе подогрело и то, что они перестали давать совместные интервью. В последний раз это было осенью прошлого года. Шаманская отметила, что они с мужем обязательно это сделают, но уже после свадьбы. Кстати, хотя пара в браке с 2017 года, свадебное платье Алина так и не одевала.
"Я хочу свадьбу, потому что я девочка. Что это за жизнь прожить и не одеть свадебное платье. Это праздник любви. Если ты любишь свою половинку, почему бы нет", — поделилась блогерша.
В настоящее время Алина находится в США. Там она занимается волонтерством и защищает Украину на культурном фронте.
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