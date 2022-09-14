Жена Ханумака ответила на слухи о разводе: "Не хочу создавать идеальную картинку семьи"

Блогерша Алина Шаманская вместе с мужем Русланом Ханумаком еще до начала полномасштабной войны уехала на отдых в США и там и осталась.

Впрочем, поклонники начали беспокоиться, все ли в порядке в семейной жизни Ханумаков, ведь Алина прекратила публиковать совместные фото с любимым. Фанаты заподозрили, что супруги развелись.

В программе ЖВЛ Шаманская прокомментировала это. По словам Алины, их супружеская жизнь действительно изменилась. Но разводиться влюбленные не планируют.

Руслан Ханумак с супругой / Фото: instagram.com/hanumak

"У блогеров есть такая история, что всегда все думают, что дома все идеально. Я знаю очень много семей, у которых в Instagram хорошая картинка, а когда видео выключаются, они там кроют друг друга матом. Я не хочу создавать идеальную картинку семьи", – отметила Алина.

Кстати, слухи об их разводе подогрело и то, что они перестали давать совместные интервью. В последний раз это было осенью прошлого года. Шаманская отметила, что они с мужем обязательно это сделают, но уже после свадьбы. Кстати, хотя пара в браке с 2017 года, свадебное платье Алина так и не одевала.

Руслан Ханумак с супругой / Фото: instagram.com/hanumak

"Я хочу свадьбу, потому что я девочка. Что это за жизнь прожить и не одеть свадебное платье. Это праздник любви. Если ты любишь свою половинку, почему бы нет", — поделилась блогерша.

В настоящее время Алина находится в США. Там она занимается волонтерством и защищает Украину на культурном фронте.

Алина Шаманская о жизни в Штатах, отношениях с мужем и мамой

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