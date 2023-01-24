Жена и дети Анатолия Анатолича впервые с начала войны возвращаются в Украину

Жена и дети украинского ведущего Анатолия Анатолича возвращаются из-за границы в Украину.

Как рассказала Юлия в своем Instagram, она приняла окончательное решение и купила билеты на самолет. Сначала семья шоумена 2 марта из Парижа прилетит в Варшаву, а уже оттуда в Киев.

"2 марта 2023 года. Дорога домой. Мы бежали от войны, а теперь едем к победе. Мы выезжали ради детей, а теперь ради них возвращаемся. Дом — лучшее слово на земле", — подчеркнула Юлия и показала билет на самолет.

Билет жены Анатолия Анатолича на самолет / Фото: instagram.com/yulattt

Супруга Анатолича также добавила, что оставаться постоянно жить во Франции они не планировали. Возвращается семья шоумена в Украину, ведь очень скучает по родному дому, который не видела уже почти год. Также Юлия поделилась, что ее ждет немало работы.

"Жить во Франции с финансовой точки зрения нам почти так же, как и в Украине. Здесь школа бесплатная. А в Украине платная. Здесь платное жилье. Выходит друг на друга. Но мы все соскучились по нашему дому. У меня много работы. А девочки каждый день мечтают о своих собаках и своем доме. Мы здесь не планировали ни разу строить жизнь. Тем более впереди весна дома и победа", — добавила Юлия.

Жена Анатолия Анатолича прокомментировала возвращение в Украину / Фото: instagram.com/yulattt

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