Жена и дочь Кости Войтенко обратилиь к нему в прямом эфире "Танцев со звездами"

Звезда разговаривала с мужем по видеосвязи.
Возлюбленная актера и участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко, Валентина, обратилась к мужу в прямом эфире.
Перед выступлением мужа жена вместе с дочерью связалась с нем по видеосвязи. Они пожелали Константину победы.
"Я хочу, чтобы ты победил. Желаю тебе победы", — обратилась дочь к отцу.
Сама же Валентина отметила, что ждет Константина вместе с кубком.
Наконец-то супруги нашли общий язык. Константин и Валентина помирились.
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