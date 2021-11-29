Жена и дочь Кости Войтенко обратилиь к нему в прямом эфире "Танцев со звездами"

Звезда разговаривала с мужем по видеосвязи.

Возлюбленная актера и участника "Танцев со звездами" Константина Войтенко, Валентина, обратилась к мужу в прямом эфире.

Перед выступлением мужа жена вместе с дочерью связалась с нем по видеосвязи. Они пожелали Константину победы.

"Я хочу, чтобы ты победил. Желаю тебе победы", — обратилась дочь к отцу.

Сама же Валентина отметила, что ждет Константина вместе с кубком.

Жена и дочь Константина Войтенко / скриншот с видео

Наконец-то супруги нашли общий язык. Константин и Валентина помирились.

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