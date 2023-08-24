Жена и маленькие сыновья MONATIK вернулись в Украину и показались в Киеве

Семья украинского мультиартиста Дмитрия Монатика вернулась в Украину из-за границы.

Об этом счастливый исполнитель рассказал сегодня в эфире спецпроекта телеканала "1+1 Украина" ко Дню Независимости – "Незалежність. Хоробрі серця", где представил свой новый трек "Люди… Камені…".

По словам Дмитрия, возвращение в Киев жены с детьми было непростым решением, однако они чувствуют себя гораздо счастливее, находясь вместе:

"Это было сложное решение. Но сейчас мои малые, моя жена в Киеве. Я так рад чувствовать вас так близко, у меня совсем другой вайб. Киев стал Киевом, каким я его люблю. Как бы сложно ни было. Мы поняли одну штуку, очень важную – действительно, что спасает, так это семья", – сказал Монатик.

Дмитрий Монатик с сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

В свою очередь, Ирина Монатик в сторис своей страницы в Instagram показала фото из Киева и поздравила всех с Днем независимости.

Жена Дмитрия Монатика показала фото из Киева / Фото: instagram.com/irishamonatik

Жена Дмитрия Монатика показала фото из Киева / Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, месяц назад в интервью "Слава+" Дмитрий Монатик рассказал о намерении забрать жену и сыновей из Англии в Украину. По словам исполнителя, это было непростое решение, ведь они с женой Ириной переживают за ментальное здоровье своих детей:

"А с другой стороны, а где же это главное правило семьи, – все боли и радости проходить вместе. Тогда это неправильно. Мы к этому пришли. Это было сложное решение. Мы должны проходить и сложные, и хорошие времена вместе", – объяснил Дмитрий.

Также Монатик поделился, в какую школу дети будут ходить в Киеве и где они с семьей будут жить и где будут пережидать воздушную тревогу.

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