Жена и сын Сергея Сивохо: что о них известно, чем они занимались и их фото

Шоумен более 25 лет прожил с женой Татьяной и воспитывал 22-летнего сына.

Во вторник, 17 октября, ушел из жизни бывший игрок КВН актер, ведущий и политик Сергей Сивохо.

Шоумен, который страдал хронической болезнью легких и полиорганной недостаточностью, ушел из жизни в возрасте 54 лет. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, что известно о болезни Сергея Сивохо, где ведущий находился и чем занимался. Сейчас же предлагаем узнать, что известно о личной жизни ведущего. К слову, у шоумена остались жена и сын.

Сергей Сивохо с женой / Фото: instagram.com/ciboxo

На ком был женат шоумен

Свою избранницу Сергей Сивохо больше 15 лет скрывал от публики. Лишь в 2016 году в программе "Світське життя" юморист впервые представил возлюбленную. Жену Сергея Сивохо зовут Татьяной. Они стали встречаться в 1990-х годах. Познакомилась пара благодаря работе. Шоумен работал на телевидении, а Татьяна была ведущей новостей.

Сергей Сивохо с женой / Фото: instagram.com/ciboxo

После пяти лет отношений, а именно в 2000 году у супругов родился совместный сын. После рождения ребенка Татьяна ушла с работы, чтобы воспитывать первенца, и стала домохозяйкой.

Сергей Сивохо с женой / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

"До того, как я начала работать женой Сергея Анатольевича, я работала ведущей телевизионных новостей. Ну а потом так получилось, что родился ребенок", — рассказывала Татьяна.

Сергей Сивохо с женой / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

Влюбленные прожили вместе более 25 лет. Хотя они и не делились публично подробностями семейной жизни, однако время от времени публиковали совместные фотографии и демонстрировали идиллию в супружеской жизни. Да и сам шоумен раньше рассказывал, что в их браке с Татьяной не было кризисов и серьезных ссор.

Единственный сын Сергея Сивохо

У ведущего есть один сын, которого зовут Саввой. Он родился в ноябре 2000 года, так что парню скоро исполнится 23 года. Савва сейчас избегает публичности и не выставляет жизнь в показ.

"У нас есть объект инвестиций. Его зовут Савва Сергеевич Сивохо. Это наш совместный бизнес. У нас все укладывается в него", — рассказывал ранее о сыне шоумен.

Сергей Сивохо с сыном / Фото: facebook.com/tatiana.sivokho

Савва Сивохо раньше увлекался виртуальным бизнесом. Парня интересовали компьютерные игры и все, что с ними связано. Раньше Савва мечтал именно с этим связать свою жизнь.

Кстати, Сергей Сивохо не скрывал, что мечтал о втором ребенке. Однако шоумен откровенно делился, что не был уверен, что на это согласится жена Татьяна.

Сергей Сивохо с сыном / Фото: instagram.com/ciboxo

Напомним, Сергей Сивохо ушел из жизни утром 17 октября в 5:40. Шоумену было 54 года. Печальную новость сообщила подруга ведущего Светлана Бердецкая.

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