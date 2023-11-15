Жена Иракли Макацария через полгода после родов похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье

Жена экс-героя реалити "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария – Лиза Чичуа – похвасталась стройной фигурой в обтягивающем платье.

К слову, пол года назад возлюбленная знаменитости родила первенца. Сейчас 21-летняя Лиза продемонстрировала, как восстановилась после родов. Знаменитость в своем Instagram опубликовала ролик, на котором предстала в черном обтягивающем вечернем платье. На видео жена Иракли шла по коридору и улыбалась на камеру.

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Тем временем пристальные пользователи обратили внимание на фигуру Лизы. Фанаты отметили, что у жены Макацария очень стройное и худое телосложение. К слову, девушка достаточно быстро вернулась в форму после родов: "Какая у вас стройная фигура!", "Вы невероятно красивая!", "Вау, какая красота".

Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Иракли Макацария и Лиза Чичуа в начале июня впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого они назвали Георгием.

Напомним, тем временем украинская блогерша Саша Бо ждет рождения третьего ребенка. На днях знаменитость снялась в фотосессии. Саша показала, как выглядит на последнем месяце беременности.

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