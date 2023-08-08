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Жена Иракли Макацария в мини-шортах и майке похвасталась фигурой через два месяца после родов

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2354
Время на прочтение
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Жена Иракли Макацария в мини-шортах и майке похвасталась фигурой через два месяца после родов

Иракли Макацария с женой / Фото: instagram.com/lizachichuaa

Лиза засветила стройную фигуру.

Жена экс-героя реалити "Холостяк", бизнесмена Иракли МакацарияЛиза Чичуа – продемонстрировала очень стройную фигуру.

21-летняя избранница шоумена впервые стала мамой больше двух месяцев назад. В Instagram-stories Лиза продемонстрировала, как выглядит теперь ее фигура. Жена Иракли опубликовала фото, на котором она появилась в черных мини-шортиках и обтягивающей майке. Лиза показала стройную фигуру и продемонстрировала, что быстро восстановилась после родов.

Жена Иракли Макацария / © instagram.com/lizachichuaa
Жена Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

К слову, Лизу со спины сфотографировала ее подруга, а она в тем временем сделала репост фотографии. Девушки вечером прогуливались и устроили импровизированный фотосет.

Напомним, Иракли Макацария и Лиза Чичуа стали родителями в начале июня. У пары родился сын, которому дали имя Георгий. Ранее шоумен признался, как молодая жена сообщила ему, что в положении.

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Дата публикации
Просмотры
2354
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