Жена Иракли Макацария впервые за длительное время показала их заметно подросшего 5-месячного сына

Жена экс-героя реалити "Холостяк", бизнесмена Иракли Макацария — Лиза Чичуа — порадовала поклонников семейным контентом.

Избранница знаменитости в своем Instagram опубликовала редкое фото с их сыном. К слову, Георгию уже пять месяцев. Однако супруги крайне редко показывают малыша в своих соцсетях. Но на этот раз Лиза сделала исключение.

Жена Иракли показала, как маленький мальчик отдыхал в детском кресле. В руках малыш держал мягкую игрушку. Кстати, первенец Иракли и Лизы уже заметно подрос.

Сын Иракли Макацария / Фото: instagram.com/lizachichuaa

А вот лицо малыша влюбленные не спешат показывать. Они тщательно его скрывают. Не сделала Лиза исключение и в этот раз. Лицо сына она скрыла смайликом в виде белого сердечка.

Отметим, первенец Иракли Макацария родился на свет в начале июня. Бизнесмен присутствовал на родах и поддерживал жену.

На днях Лиза удивила, как быстро восстановилась после рождения ребенка. Жена Макацария показалась в обтягивающем платье и ошеломила стройной фигурой.

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