Жена Ивана Дорна впервые показала их детей и шокировала, как 8-летний сын похож на него

Избранница артиста показала, как провела время с детьми на рождественской ярмарке.
Жена певца и музыканта Ивана Дорна, дизайнер Анастасия Новикова поделилась с поклонниками редкими кадрами с их заметно подросшими детьми.
Супруги крайне редко делятся фотографиями своих дочери и сына в соцсетях, поэтому эти снимки произвели среди фанов настоящий фурор.
В сторис своей страницы в Instagram Новикова разместила фотографии, сделанные во время ее прогулки с 8-летним сыном Иваном и 9-летней дочкой Василисой. Сначала знаменитая мама сняла детей на ступеньках в здании, где стоит огромная новогодняя елка. Тогда же фаны Дорна отметили, что его сын явялется его маленькой копией.
А потом Новикова с детьми отправилась на рождественскую ярмарку, где даже успела прокатиться вместе с дочерью и сыном на карусели.
Отметим, что когда началась полномасштабная война Дорн вместе с женой и детьми находились за границей на отдыхе. Избранница Дорна Настя Новикова вместе с детьми сейчас живут во Франции, где их дочь и сын продолжают обучение. Дорн также находится за границей, впрочем, где именно, не рассказывает.
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