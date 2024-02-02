Жена известного голливудского продюсера прыгнула с балкона накануне "Оскара"

Жена кинопродюсера Брэдли Томаса, последняя из работ которого "Убийцы цветочной луны" с Леонардо Ди Каприо, Изабель Томас покончила с собой.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что Изабель Томас прыгнула с балкона гостиницы Angeleno в западном районе Лос-Анджелеса в минувший понедельник, 29 января вечером. Инсайдер добавил, что женщина выпрыгнула с высокого этажа.

Никакой предсмертной записки жена кинопродюсера не оставила. Дело о смерти 39-летней Томас сейчас находится в судебно-медицинской экспертизе, квалифицирующей это как самоубийство. Официальная причина смерти – множественные травмы, соответствующие серьезному падению.

Брэдли Томас с женой / Фото: Getty Images

Изабель и Брэд Томас поженились в 2018 году, у них двое общих детей. Только 13 января семью фотографировали на светском мероприятии.

Отметим, что трагедия произошла за месяц до главной кинопремии "Оскар", где фильм "Убийцы цветочной луны", спродюсированный Томасом, претендует на победу в номинации "Лучший фильм".

Напомним, что за прошлые годы Брэдли Томас продюсировал множество других известных фильмов: "Тупой и еще тупее", "Кое-что о Мэри", "Вор в законе", "Любовь зла", "Все деньги мира", "Треугольник печали" и другие.

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