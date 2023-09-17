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Жена известного певца на "Голосі країни-13" ошеломила рок-версией хита своего мужа

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1601
Время на прочтение
2 мин
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Жена известного певца на "Голосі країни-13" ошеломила рок-версией хита своего мужа

Александра Вдовченко

Девушка отважилась начать свою вокальную карьеру.

Жена известного украинского певца DOVIАлександра Вдовченко – из Харькова уже привыкла к успехам своего мужа, но решила зажечь собственную звезду на "Голосі країни-13".

Вокалистка долгое время не решалась начать певческую карьеру, но ее муж вдохновил ее все-таки сделать этот шаг на встречу мечты.

"На первом концерте мужа, люди доставали телефоны, начинали петь. Я стою, у меня все в мурашках: "Боже, как же это круто, я тоже хочу это почувствовать". Хочется уже другой этап в своей жизни, реализацию себя как артиста. Поэтому я хочу быть услышанной на этом проекте и надеюсь, что я смогу громко о себе заявить", - поделилась Александра.

Александра Вдовченко / ©
Александра Вдовченко

Певица удивила тренеров исполнением хита своего любимого "Чекаю вдома", который он выпустил вместе с YAKTAK. Александра переделала лирический трек в мощную рок-версию с сильнейшим вокалом.

Пригласить Александру в свою команду хотели сразу два тренера – Надя Дорофеева и Артем Пивоваров. Вокалистка без колебаний определилась, что хочет продолжать создавать хиты вместе с Артемом.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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Дата публикации
Просмотры
1601
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