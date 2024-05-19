Жена известного украинского актера рассказала о трудностях в их браке: "Есть такие "терочки"

Украинский актер, звезда фильма "Скажене весілля" Арам Арзуманян рассказал о трудностях в отношениях с женой Кристиной.

Так, пара уже 13 лет состоит в браке. И, по словам избранницы актера, их отношения изменились после появления детей в семье. В частности, теперь возлюбленные имеют разные взгляды на проведение досуга и больше нуждаются в покое наедине.

"Все внимание было на мне. Сейчас нас много и внимание нужно всем. А когда он есть, то ему тоже хочется тишины и покоя. Он предлагает сериальчик посмотреть, а я не хочу. Я хочу книгу почитать в тишине, чтобы мне никто не мешал. Ну есть у нас такие "терочки", - рассказала жена Арзуманяна в программе "Ближче до зірок".

Арам Арзуманян с семьей / Фото: instagram.com/aram_dad

Арам убеждает, что страсть за 13 лет брака никуда не исчезла, а просто изменила свою форму.

"Я ей об этом каждый день говорю. А она мне говорит: "Ты тогда просто так пылал, а теперь все ровно идет". Возможно, есть и доля правды, но говорится именно о действиях. Но это не значит, что я ее меньше люблю. Люблю еще больше. Просто уже супруги…", - добавил Арзуманян.

Напомним, недавно актер Бен Аффлек подогрел слухи о невзгодах в браке с актрисой Дженнифер Лопес и показался на публике без кольца.

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