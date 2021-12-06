Жена известного украинского актера сделала пластику лица и показала, как выглядит

Алина Ханумак сделала хейлопластику.

Жена известного украинского актера и режиссера Руслана Ханумака – Алина – легла под нож пластического хирурга.

Так, блогерша, за жизнью которой следит более 1,3 млн фолловеров, сделала пластику лица. Избранница звезды сериала "100 тысяч минут вместе" прибегла к хейлопластике — уменьшение расстояния между носом и верхней губой. Таким образом, Алина решила омолодить свой вид. Об этом она сообщила на странице в Instagram.

Алина Хонумак / instagram.com/shamankaa

"По-моему, это чрезвычайно естественная операция, которая визуально омолаживает лицо. У меня такой бейби-фейс сейчас миленький и минус 10 лет, как минимум. Почему это происходит? Когда уменьшается расстояние между губой и носом – визуально становится моложе лицо, поэтому что с возрастом это расстояние увеличивается и визуально лицо становится старше", – поделилась блогерша.

Также Ханумак показала, как выглядит на второй день после операции.

Алина Хонумак / instagram.com/shamankaa

А такой Алина было до оперативного вмешательства:

Алина Ханумак к пластике / instagram.com/shamankaa

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