Жена известного украинского певца разводится с ним после 20 лет брака и шокировала их перепиской

Лидер группы "Скай", известный украинский певец Олег Собчук разводится с женой Марией после 20 лет брака.

Об этом в Instagram сообщила сама Мария. В частности, она намекнула, что причиной такого решения стало то, что между ними были токсичные отношения. Если раньше только она с этим сталкивалась, то теперь их дети начали от этого страдать.

"20 лет стажа моих токсичных отношений. Спасибо менталочке, что она у меня такая сильная. К сожалению, сейчас это проектируется на детей", — написала Мария.

Пост бывшей жены Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Впоследствии женщина показала переписку с Олегом Собчуком. Слова, который пишет музыкант бывшей жене, просто шокируют. Он называет ее "неблагодарным созданием", угрожает, что заберет квартиру.

"Авто не покупаю тебе из-за твоего языка и обзывания меня пустышкой. Будешь продолжать – останешься без квартиры. Раздерибаним имущество и все. Мне это выгоднее даже. Я тоже свои права знаю, это не запугивание. Ноут планирую купить, но по твоему отношению – уже не факт. Ты список хорошего, что я сделал, хоть раз составила? Неблагодарное создание… Нет ни желания, ни времени везти с тобой эти споры. По тебе все ясно давно. Доказывать ничего я тебе не собираюсь, надо быстрее развестись", - писал Олег Собчук.

Переписка Олега Собчука с бывшей женой / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Мария Собчук уже прокомментировала такие слова бывшего мужа в ее сторону. Бывшая жена артиста отметила, что именно так отреагировал "абьюзер", когда она впервые начала рассказывать правду о том, что происходило в их браке.

"Вот так реагирует абьюзер, когда ты начинаешь говорить правду о нем. Впервые за 20 лет! Сейчас я счастлива и горжусь собой! Никому больше не позволю так себя вести. Эта женщина на фото пытается прийти к себе, любить себя, а не ждать подтверждения, что я заслуживаю любви и добра", — прокомментировала Мария.

Бывшая жена Олега Собчука / Фото: instagram.com/sob4ukmari

Отметим, Олег Собчук и его супруга Мария состояли в браке 20 лет. Вместе они воспитывают двоих детей – дочь Татьяну (2003 год) и сына Арсена (2009 год). Музыкант раньше и не раз рассказывал о кризисах в его браке и о том, что был на гране развода. Однако раньше у пары получалось справиться с проблемами.

Олег Собчук с бывшей женой и детьми / Фото: instagram.com/sob4ukmari

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